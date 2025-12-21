BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Abu Dabi'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Abu Dabi'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ekonomi, yatırım, kültür, enerji ve teknoloji alanlarında ilerletilmesi görüşüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkileri değerlendirdi.
BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkeye çalışma ziyaretinde bulunan Macron ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.
Bin Zayid-Macron görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ekonomi, yatırım, kültür, enerji ve teknoloji alanlarında ilerletmenin yolları ele alındı.
Abu Dabi'deki görüşmede, her iki ülkeden de birçok yetkili hazır bulundu.
