BAE Devlet Başkanı, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Barışçıl Diyalog Çağrısında Bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, onlarca yıldır anlaşmazlık yaşayan ve komşu olan Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyalog dilinin ve barışçıl çözümlerin benimsenmesinin önemli olduğunu belirtti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Bin Zayid'in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı bir araya gelerek, "Güney Kafkasya bölgesinde güven inşasına yönelik çabaları destekleme ve istikrarı güçlendirme yollarını" görüştüğü belirtildi.

Bin Zayid, barış ve diplomatik çözümlerin güvenilir bir destekçisi olarak uluslararası güvenilirlik açısından, diyalog için ülkesinin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAE'nin Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan halklarının refahının sağlanması amacıyla yürütülen tüm çabaları desteklediğini vurgulayan Bin Zayid, "iki komşu ülke arasında yapıcı diyalog ve ortak anlayışın önemine" dikkati çekti.

Bin Zayid, "BAE'nin barışçıl çözümlerin öncelenmesi ve bölgede sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki tutumuna" işaret etti.

"BAE'nin Azerbaycan ve Ermenistan ile sahip olduğu iyi ikili ilişkilerden gurur duyduğunu" ifade eden Bin Zayid, onlarca yıldır ihtilaf yaşayan ve komşu olan Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyalog dilinin ve barışçıl çözümlerin benimsenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün Abu Dabi'de yaptığı görüşmenin yapıcı atmosferde geçtiği ve güven artırıcı önlemler ile ikili görüşmelerin devam ettirilmesi yönünde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.