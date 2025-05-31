BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Görüşme Gerçekleştirdi

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Görüşme Gerçekleştirdi
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi yaparak uluslararası ve bölgesel konuları değerlendirdi. İki ülkenin ilişkileri ve işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke için ortak öneme sahip konular, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak çalışmanın her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve kardeş halklara iyilik ve refah getirecek şekilde geliştirilmesi ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 30 Nisan'da Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyarette, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ikili ilişkileri görüşmüştü.

Ziyaretin ardından BAE, vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağının, 7 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla kaldırma kararı almıştı.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları nedeniyle Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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