BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Malezya Kralı Abdullah Şah ile ikili işbirliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanaklarını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanaklarını ele aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de Malezyalı mevkidaşı Abdullah Şah ile bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ile Malezya'nın kalkınmasını sağlayacak alanlarda işbirliği ve ikili ilişkileri geliştirme olanakları ele alındı.

Al Nahyan ve Abdullah Şah, BAE'de iki ülkenin kara kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Çöl Kaplanı 6" ortak askeri tatbikatın kapanış törenine katılmıştı.