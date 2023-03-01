Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Malezya Kralı Abdullah Şah ile ikili işbirliğini görüştü

Güncel Haberler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Malezya Kralı Abdullah Şah ile ikili işbirliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanaklarını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanaklarını ele aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de Malezyalı mevkidaşı Abdullah Şah ile bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ile Malezya'nın kalkınmasını sağlayacak alanlarda işbirliği ve ikili ilişkileri geliştirme olanakları ele alındı.

Al Nahyan ve Abdullah Şah, BAE'de iki ülkenin kara kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Çöl Kaplanı 6" ortak askeri tatbikatın kapanış törenine katılmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title