BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Nahyan görüşmede, BAE'nin, Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, terörün her türlüsüyle mücadele için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Saldırıda yaralanan güvenlik güçlerine acil şifalar temennisinde bulunan Al Nahyan, Türkiye ve kardeş Türk halkına her türlü kötülükten güvende ve istikrar içinde selamette olmaları temennisinde bulundu.