BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sudan'daki durumu görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'da tırmanışın durdurulması ve diyaloğun sağlanması meselesini ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'da tırmanışın durdurulması ve diyaloğun sağlanması meselesini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesinin, Sudan'daki krizi sona erdirmeyi amaçlayan tüm barışçıl siyasi çözümleri ve girişimleri desteklediğini kaydeden Mansur, Sudan'ın çıkarlarının üstün tutulması, güvenlik ve istikrarının korunması, sağduyulu davranılması ve barışçıl diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da BAE'nin çeşitli durumlarda Sudan'a yönelik tutumunu ve Sudan'ın istikrar, güvenlik ve barışını önemsemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 500'ün üzerinde ölü ve 4 binin üzerinde yaralı olduğunu duyurmuştu.