BAE Destekli Su Hattı Projesi Gazze'de Hizmete Girdi

Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyine deniz suyunun arıtılarak aktarılmasını sağlayacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli su hattı projesi hizmete girdi.

Gazze'deki Sahil Belediyeleri Su İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şetat, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu proje, savaş süresince Gazze'de gerçekleştirilen en büyük su altyapı projesidir." dedi.

Şetat, projenin, yoğun nüfus ve zor koşullar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşayan Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş on binlerce kişinin ihtiyaçlarını karşılamayı ve Refah'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelere de hizmet vermeyi amaçladığını ifade etti.

Kurulan tesisin günlük 10 bin metreküp su temin edeceği bilgisini veren Şetat, "Bu proje, yüz binlerce kişiye sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlayacak bir can damarı." dedi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, projeyle, günlük bir kişiye 15 litre arıtılmış su temin edilmesi şeklinde 600 bin kişiye doğrudan hizmet verilmesi hedefleniyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki su altyapısının yüzde 80'inden fazlası kullanılamaz hale geldi, su kuyuları ve şebekeleri de tahrip edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.