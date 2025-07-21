BAE'den Gazze'ye 7 Bin 166 Ton İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye 7 bin 166 ton insani yardım taşıyan geminin Abu Dabi'den Mısır'a doğru yola çıktığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, başkent Abu Dabi'deki Halife Limanı'nda Gazze için insani yardımların yüklendiği geminin Mısır'daki el-Ariş Limanı'na doğru yola çıktığı belirtildi.

Böylece BAE'nin Gazze'ye yardım olarak 8. gemiyi gönderdiğine işaret edilen haberde, çeşitli insani ve tıbbi insani yardımlarla yüklü bu geminin en büyüğü olduğu vurgusu yapıldı.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a doğru yola çıkan geminin 7 bin 166 ton insani yardım taşıdığı aktarılan haberde, "İnsani yardımlar 4 bin 372 ton gıda maddesinin yanı sıra 1433 ton konaklama ve 1361 ton tıbbi-sağlık malzemesinden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bununla birlikte BAE'nin Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 77 bin 266 ton insani yardım gönderdiğine dikkat çekildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 140 bin 980 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 66 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 939 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'e, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.