BAE'deki Borouge petrokimya tesisinde saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle faaliyetler askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkarak tesisin faaliyetleri durduruldu. Saldırı hava savunma sistemleri tarafından önlendi, ancak düşen şarapneller yangına yol açtı.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırının hava savunma sistemlerince önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde birden fazla noktada yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından tesis operasyonlarının derhal durdurulduğu ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Yangınlara acil müdahale ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği aktarıldı.

Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
