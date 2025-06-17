BAE'de Umman Körfezi'nde İki Petrol Tankeri Çarpıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Körfezi'nde 'Adalynn' adlı petrol tankerinin diğer bir petrol tankeriyle çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişiler Horfakkan Limanı'na nakledildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir başka petrol tankeriyle çarpışan "Adalynn" adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer petrol tankerinin türü ve durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada olaya ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.