BAE: Şarika'da telekomünikasyon şirketine düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika bölgesinde bir telekomünikasyon şirketine yönelik düzenlenen balistik füze saldırısında Pakistan uyruklu 2 kişi yaralandı. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirilen olay, bölgedeki gerginlikleri artırıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika bölgesinde bir telekomünikasyon şirketinin bulunduğu binaya balistik füzeyle saldırı düzenlendiği, olayda yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şarika Emirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Thuraya telekomünikasyon" şirketinin bulunduğu binaya " İran'dan ateşlenen" balistik füzenin isabet ettiği belirtildi.
Olayda Pakistan uyruklu 2 kişinin yaralandığı, tedavi için hastaneye nakledildikleri ifade edildi.
BAE'den paylaşılan son verilerde, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana ülke hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği belirtilmişti.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana BAE ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.