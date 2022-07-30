BAE'de sel felaketi: 7 ölü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği'nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.