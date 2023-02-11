BAE'de oynanan tenis turnuvasının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oynanan kadınlar açık tenis turnuvasının yarı final ve final maçlarının bilet gelirlerinin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok zarar gören iki ülke; Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oynanan kadınlar açık tenis turnuvasının yarı final ve final maçlarının bilet gelirlerinin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok zarar gören iki ülke; Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağı duyuruldu.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE'deki tenis severler ve taraftarlara depremzedeler için başlatılan insani yardım kampanyasına katkıda bulunma ve yardım çabalarını destekleme fırsatı sunulduğu belirtildi.

Haberde, "Mubadele Abu Dabi Açık" kadınlar tenis turnuvası yarı final ve final maçları bilet gelirlerinin BAE Kızılayı'nın başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağı kaydedildi.

Abu Dabi Spor Konseyi tarafından düzenlenen ve dünyanın en önde gelen 20 kadın profesyonel tenisçisinin katıldığı turnuva WTA 500 puanlık turnuvalar arasında yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı dün, "asrın felaketi"nin mağdurlarını desteklemek için "İyilik Köprüleri" adıyla düzenlenen yardım kampanyasına katılım çağrısı yapmıştı.

BAE Kızılayı ve ülkedeki insani yardım kuruluşları ortaklığıyla düzenlenen ve nakdi ve ayni bağışların toplanacağı kampanyanın iki hafta boyunca devam edeceği kaydedilmişti.