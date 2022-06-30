BAE'de kurban bayramı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAE'de kurban bayramı hazırlıkları

AA - Waleed Zain - Güncel
 - Güncelleme:

Küçükbaş hayvanlardan detaylar Kurbanlık hayvan pazarına gelen vatandaşlardan detaylar Büyükbaş hayvanlardan detaylar ŞARİKA - Kurban bayramına sayılı günler kala, Birlişk Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki Şarika Alsajaa hayvan pazarında hareketlilik yaşandı.

Küçükbaş hayvanlardan detaylar

Kurbanlık hayvan pazarına gelen vatandaşlardan detaylar

Büyükbaş hayvanlardan detaylar

ŞARİKA - Kurban bayramına sayılı günler kala, Birlişk Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki Şarika Alsajaa hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Şarikalılar, pazarda bütçelerine uygun küçük veya büyükbaş kurbanlık arayışına girdi.

AA / Waleed Zain - Güncel

Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title