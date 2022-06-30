BAE'de kurban bayramı hazırlıkları Küçükbaş hayvanlardan detaylar Kurbanlık hayvan pazarına gelen vatandaşlardan detaylar Büyükbaş hayvanlardan detaylar ŞARİKA - Kurban bayramına sayılı günler kala, Birlişk Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki Şarika Alsajaa hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Küçükbaş hayvanlardan detaylar Kurbanlık hayvan pazarına gelen vatandaşlardan detaylar Büyükbaş hayvanlardan detaylar ŞARİKA - Kurban bayramına sayılı günler kala, Birlişk Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki Şarika Alsajaa hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Şarikalılar, pazarda bütçelerine uygun küçük veya büyükbaş kurbanlık arayışına girdi. AA / Waleed Zain - Güncel Kurban Güncel Haberler

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