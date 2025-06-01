BAE'de Hamriya Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

BAE'de Hamriya Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Emirliği'ndeki Hamriya Limanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının, petrokimya maddelerin tutuşması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hamriya Limanı'nda cumartesi sabah saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yerel Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim'inden yapılan açıklamada, Hamriya Limanı'nda dün sabah çıkan yangının petrokimya maddelerin tutuşması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildiği ve pazar sabahı itibarıyla tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, yangına müdahalede savunma ve içişleri bakanlıkları, ulusal acil durum kurumu, sivil savunma ekipleri ve çeşitli yerel birimlerin destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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