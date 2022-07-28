BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Fuceyrah kentinde su baskınlarından detay görüntüler

Su dolu caddelerde ilerlemeye çalışan insanlar ve araçlar FUCAYRA (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahil kenti Fucayra, ülkenin doğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel taşkınlarıyla boğuşuyor. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda araç sular altında kalırken, zemin katlarda su baskınları görüldü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Fucayra'nın selden etkilenen bölgeleri için güvenlik uyarısı yayınladı.

Açıklanan bildiride, vatandaşların son derece tedbirli olması ve şiddetli hava olaylarının tahmin edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, insan ve mal güvenliğinin "birinci öncelik" olduğunu söylerken, su baskını olan bölgelerde yaşayanları evde kalmaya çağırdı. Zaruri olarak evden ayrılmak durumunda olanları ve araç kullanacakları ise "çok dikkatli olmaları" hususunda uyardı.

Yüksek riskli bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere, şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini terk edenlerin, hava düzelene kadar geçici barınaklara ve yakındaki otellere transfer edileceği bildirildi.