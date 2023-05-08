BAE'de 2 milyon 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda komşu ülkelere kaçırılması planlanan 2 milyon 250 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda komşu ülkelere kaçırılması planlanan 2 milyon 250 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

Abu Dabi Polis Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kuru kayısı kutularının içine gizlenmiş 2 milyon 250 bin uyuşturucu captagon hapı ile bu hapların hazırlanması ve paketlenmesinde kullanılan bazı araç ve gereçlerin ele geçirildiği, 3 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Söz konusu operasyonun BAE'nin hangi bölgesinde düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmezken, ele geçirilen hapların bir kısmının ülke içinde satılması bir kısmının da komşu ülkelere kaçırılmasının planlandığı belirtildi.