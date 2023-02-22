BAE, BMGK'daki Yahudi yerleşimlerine karşı Başkanlık açıklamasına olan katkılarını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail tarafından yasallaştırılması kararına karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy birliğiyle onaylanan Başkanlık açıklamasının hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail tarafından yasallaştırılması kararına karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy birliğiyle onaylanan Başkanlık açıklamasının hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı oylamanın tescil edilmesinden önce yerleşimlere dair karar tasarısının Filistin yönetimiyle Abu Dabi'nin ortak çalışması sonucu ortaya konulduğunu belirten açıklama yaptı. Bakanlık, BAE'nin Güvenlik Konseyi'nde seçilmiş üye sıfatıyla tüm üyelerin destek verdiği bu önemli kararı kolaylaştırdığını kaydetti.

Açıklamada, BAE'nin İsrail yerleşim faaliyetlerine karşı BMGK'nın tepkisini formüle etme sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına geçen hafta başladığına dikkat çekildi.

BAE'nin ABD'nin sükunetin sağlanması için yoğun diplomatik katılımına destek sağladığı da ifade edilen açıklamada, böyle önemli bir sorunda Güvenlik Konseyi'nin tek bir sesle konuşacağının da kesinleştirildiği vurgulandı.

BMGK'de karar tasarısı Başkanlık açıklamasına indirildi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, bölgedeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek, geçen hafta Batı Şeria'da daha önce İsrail nezdinde de kaçak olarak kurulan 9 yerleşim yerine ruhsat verileceğini ve mevcut yerleşim yerlerini genişleteceğini duyurmuştu.

İsrail hükümetinin bu adımla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık 10 bin yeni hane ekleyeceği belirtilmişti. Aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in yeni yasa dışı Yahudi yerleşim planlarına karşı çıkmıştı.

Filistin yönetimi de BMGK geçici üyesi BAE aracılığıyla konuyu BMGK'ye taşımıştı.

ABD yönetiminin, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından Filistin yönetimini BMGK'deki tasarının oylamasından vazgeçirdiği, bunun yerine BMGK Başkanlık açıklaması üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Filistin yönetiminin BMGK'deki oylamadan vazgeçmesi karşılığında İsrail'in gelecek aylarda Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi planı açıklamayacağı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait mülklerin yıkılması gibi uygulamaları askıya alacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlığı, bugün, gelecek aylarda yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşası açıklanmayacağını bildirmişti.