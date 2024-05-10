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BAE BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekledi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında destek mesajı verdi ve 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümün önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab, 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Abushahab, New York'taki Genel Kurul toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili oylama öncesinde konuştu.

"Önünüzdeki karar taslağı, Filistin halkının geleceği üzerinde derin bir etki yaratacaktır." diyen Abushahab, uluslararası toplumun, Filistin'de devam eden sorunu çözmek için "4 Haziran 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümü destekleme sorumluluğu" olduğunu belirtti.

Abushahab, BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada ret oyu kullanan ABD'ye seslenerek, "ABD'nin Filistin halkına karşı tarihi yükümlülüğünü yerine getirmesi, geçmiş olsa da hiçbir zaman geç değildir." dedi.

BAE BM Temsilcisi Abushahab, Güvenlik Konseyi'nin, "uluslararası toplumun iradesine yanıt vermesi" gerektiğini kaydetti.

"Evet oyu, Filistin'in varoluşuna verilen bir oydur"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Evet oyu, Filistin'in varoluşuna verilen bir oydur. Herhangi bir devlete karşı değildir, ancak bizi devletimizden mahrum etmeye yönelik girişimlere karşıdır." dedi.

"İsrail hükümeti bu yüzden buna bu kadar karşı çıkıyor. Çünkü bizim bağımsızlığımıza ve Filistin'in kurulmasına karşı çıkıyorlar." diyen Mansur, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin "barışı güçlendireceğini" ifade etti.

Mansur, "İsrail'in 75 yıl önce iki devleti öngören bir kararla, beklemeden BM'ye kabul edilmesini kim açıklayabilir?" sorusunu yönelttiği Genel Kurul üyelerine, Filistin'e de bu konuda eşit hakların sunulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM'nin de oluşumunun temelinde yatan "Herkes için barış" prensibini göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

Gazze'de tüm taraflara ateşkes için anlaşma sağlamaları çağrısında bulunan Francis, tüm ihtiyacı olanlara engelsiz insani yardım sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Francis, Filistin'in tam üyeliği konusunda, "Burada bir kez daha insanlık için çalışmaya ve istisnasız tüm halklar olarak başkalarının temel iyiliğine inanmaya çağrılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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