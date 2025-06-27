BAE, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarını Kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria'nın Kafr Malik köyünde gerçekleşen saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köylere ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kafr Malik köyünde 3 Filistinlinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı saldırıyı kınayarak, İsrail hükümetine sorumluları cezalandırması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu tür "kışkırtıcı" eylemlerin tekrarlanmasının, nefret ve istikrarsızlık döngüsünü derinleştirdiği belirtilerek, sivillerin korunması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm taraflara sorumluluk düştüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçme ve iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesi için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin verilerine göre, Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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