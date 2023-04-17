BAE Başkanı Al Nahyan'dan Sudan'da tansiyonun düşürülmesi çağrısı

ABU BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların durması çağrısı yaptı.

ABU BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların durması çağrısı yaptı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde başta Sudan krizi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Al Nahyan, görüşmede, Sudan'da tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması, ulusal menfaatin öncelenmesi ve siyasi sürece geri dönülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Al Nahyan, BAE'nin, Sudan halkının taleplerini gerçekleştirmesine destek vereceğini dile getirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.