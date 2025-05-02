BAE Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'a Resmi Ziyarette Bulundu
Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette ekonomi, yatırım ve savunma alanlarında işbirliği anlaşmalarına imza attı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu.
Yunanistan Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan el-Cabir, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Sultan el-Cabir'in Başbakan Miçotakis ile görüşmesinde, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin artırılmasına karar verildi.
Dendias ile Sultan el-Cabir görüşmesinde ise taraflar, savunma ekosistemlerinin daha çok güçlendirilmesi ve Yunanistan ile BAE arasındaki stratejik savunma ilişkisi çerçevesinde uzun vadeli işbirliği kurulmasında mutabık kaldı.