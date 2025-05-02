BAE Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu.

Yunanistan Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan el-Cabir, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Sultan el-Cabir'in Başbakan Miçotakis ile görüşmesinde, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Dendias ile Sultan el-Cabir görüşmesinde ise taraflar, savunma ekosistemlerinin daha çok güçlendirilmesi ve Yunanistan ile BAE arasındaki stratejik savunma ilişkisi çerçevesinde uzun vadeli işbirliği kurulmasında mutabık kaldı.