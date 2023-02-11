BAE arama kurtarma ekipleri 8 kişiyi enkazdan çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından geldikleri Kahramanmaraş'ta 7 Şubat'tan bu yana 8 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından geldikleri Kahramanmaraş'ta 7 Şubat'tan bu yana 8 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, depremlerin ardından BAE arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'a geldi.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan 92 kişilik ekipler, 7 Şubat'tan bu yana 8 kişiyi enkazdan kurtardı ve bölgede AFAD ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, depremin ardından BAE'den gönderilen tıbbi ekipman, teçhizat ve yardım malzemelerinden oluşan insani yardımlar 22 uçakla Türkiye'ye ulaştırıldı.

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 50 kişilik sahra hastanesinin kurulması için BAE ekiplerinin çalışmalarına başladığı ve hastanenin yakın zamanda hizmete gireceği belirtildi.

4 yataklı cerrahi ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede, destek hizmetleri, tomografi ile röntgen cihazları, laboratuvar ve eczane hizmetleri verilecek.

Ayakta tedavi klinikleri, aile hekimliği, psikiyatri ve diğer bölümlerin yer alacağı sahra hastanesinde 10 danışman, uzman doktor, 30 hemşire, 10 farklı dalda teknisyen ve 25 idari personel görev yapacak.

BAE'nin yardımları

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye ulaştırıldı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştı. "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında pazar gününden itibaren 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 3,67 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.

Ayrıca, BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

Emirates'in, Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ile işbirliği içinde kurduğu hava köprüsü ile Dubai'den İstanbul'a acil insani yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ekipman taşınacak.