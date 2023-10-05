ADIYAMAN-BAE ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL DHAHERİ ADIYAMAN'DA KONUŞTU: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA DEVAM EDECEK

Kısa süre önce Türkiye ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Adıyaman'da okulları ziyaret ederek depremden etkilenen çocuklara giyecek, kırtasiye, oyuncak gibi hediyeler verdi. BAE olarak depremden hemen sonra Türk hükümetiyle koordineli bir şekilde okul ve hastane yaptıklarını belirten Dhaheri, depremin yaralarını saran Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını söyleyerek 'Tüm dünya ülkelerinin her nerede olursa olsun insanların yardımına koşmak için daha iyi organize olması gerekir" dedi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, kapsamlı stratejik ortaklıkta 1 Eylül tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Adıyaman'da depremden etkilenen öğrencileri okullarında ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Deniz Feneri koordinasyonunda Adıyaman'daki Deniz Feneri Lojistik deposunda kırtasiye dağıtımı yapan Al Dhaheri ve beraberindeki heyet daha sonra depremde zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Valisi Osman Varol'unu ziyaret eden Dhaheri, Adıyaman'lı iş insanları ve kentin önde gelenleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında Adıyaman Gölbaşı Mikdat Sümer ilköğretim okulunu ve Gazi ilk öğretim okulunu ziyaret eden Dhaheri, burada çocuklara giyecek, kırtasiye ve battaniye dağıttı.

BAE ve Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile iki ülke tarafından ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma, enerji, gıda, teknoloji, uzay ve diğer öncelikli kilit sektörlerde benimsenen iddialı planlar ışığında ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatlarıyla dolu umut verici bir gelecek beklediklerini dile getiren Al Dhaheri, bir yandan işleri geliştirirken bir yandan da dünyanın en büyük afetlerinden birisi olan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak gerektiğini anlattı.

Dhaheri, depremin hemen ardından BAE olarak seferber olduklarını ve Türk hükümeti ile koordineli bir şekilde deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdiklerini, okul ve hastane yapımını üstlendiklerini belirtti. İslam dininin esasının insan sevgisi olduğuna dikkat çeken Al Dhaheri, tüm ülkelerin uluslararası afet durumlarında daha etkili yardım etmelerinin önemli olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:

?Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi din ya da millet olursa olsun insanlık daha etkili ve organize bir şekilde oraya yardım için aksiyon almalı. İnsanlığın geleceği sevgi, saygı ve yardımseverlik olacaktır. Dünyanın her yerindeki insanlar bireysel olarak dünyanın başka köşesindeki afetlere karşı acı duymaktadır. Ülkeler, politik farklılıklarını bir kenara bırakarak bu duyguyu aksiyona yansıtmak ve afetlere karşı daha organize bir şekilde hayat kurtarmak, insanlara yardım etmek için seferber olduklarını göstermeleridir. Bunu gerçekleştirdiğimizde İslam düşmanlığını yaymaya çalışanlar başarısız olacaktır"

BAE ve Türkiye arasındaki 50 yıllık diplomatik geçmişe atıfta bulunan Al Dhaheri, BAE olarak önceliği insani yardım ve insanların daha iyi koşullarda yaşaması olduğunu söyleyerek Türkiye ile dayanışmanın devam edeceğini söyledi.

COP 28'E ERDOĞAN DA KATILACAK

Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tüketimi ve artan nüfusun yarattığı kirletici baskının yeryüzündeki yaşamı tehdit ettiğini dile getiren Al Dhaheri, yaşanan afetlerin etkilerinin de daha şiddetli olduğunu anlattı. BAE'nin, gerçekleştirilen uluslararası çalışmaları samimiyetle desteklediğini ve 30 Kasım-12 Aralık tarihinde yüzlerce ülkeden devlet başkanı, başbakan olmak üzere pek çok liderin katılacağı uluslararası COP 28 toplantısına ev sahipliği yapacağını söyleyen Dhaheri 'Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvede insanlığın yeryüzündeki yaşamın torunlarımız için daha iyi olmasını sağlayacak seçenekler tartışılacak" ifadelerini kullandı.