Badem Toplamak İçin Ağaca Çıkan Adam Düştü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde badem toplamak için ağaca çıkan Mehmet Mehdi Yılmaz (56), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana geldi. Mehmet Mehdi Yılmaz, evinin bahçesindeki badem ağacına çıktı. Dengesini kaybeden Yılmaz, metrelerce yükseklikten düştü. Yakınları yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yılmaz'ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde Yılmaz'ın kafa ve kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Yılmaz, durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),