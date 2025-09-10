Haberler

Badem Toplamak İçin Ağaca Çıkan Adam Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde badem toplamak üzere çıktığı ağattan düşen Mehmet Mehdi Yılmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kafa ve kaburgalarında kırık tespit edildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde badem toplamak için ağaca çıkan Mehmet Mehdi Yılmaz (56), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana geldi. Mehmet Mehdi Yılmaz, evinin bahçesindeki badem ağacına çıktı. Dengesini kaybeden Yılmaz, metrelerce yükseklikten düştü. Yakınları yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yılmaz'ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde Yılmaz'ın kafa ve kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Yılmaz, durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler

Parlamento binasını ateşe verip, bakanı çıplak halde alıp götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.