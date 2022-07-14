Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor - Haberler

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Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

Xinhua - Güncel
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Badain Jaran Çölü'nün Kuş Bakışı Görünümü Nefes Kesiyor

ARAXAN SAĞ SANCAĞI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki mega kumullar ve bu kumulların arasındaki göl havzaları bölgede yeri doldurulamaz bir doğal miras oluşturuyor.

ARAXAN SAĞ SANCAĞI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki mega kumullar ve bu kumulların arasındaki göl havzaları bölgede yeri doldurulamaz bir doğal miras oluşturuyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'ndeki bir gölün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nden bir manzara, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nden bir manzara, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nde bir deve görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Badain Jaran Çölü'nün havadan görünümü, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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