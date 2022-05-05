Bacaklarını Kaybeden Ukraynalı Hemşirenin Eşiyle İlk Dansı - Haberler

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Bacaklarını Kaybeden Ukraynalı Hemşirenin Eşiyle İlk Dansı

DailyMotion.com - Güncel
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Lviv'de bir hastanede evlenen, her ikisi de 23 yaşında olan Oksana Balandina ve Viktor Vasyliv, ilk danslarını gözyaşları içerisinde yaptı.

Lviv'de bir hastanede evlenen, her ikisi de 23 yaşında olan Oksana Balandina ve Viktor Vasyliv, ilk danslarını gözyaşları içerisinde yaptı. Çift, 27 Mart günü, Luhanks bölgesindeki Lysychansk'ta evlerine doğru yürürken Oksana patlamamış bir mayına bastı

DailyMotion.com / Güncel

27 Mart, Güncel, Haberler

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