Bacaklarını Kaybeden Ukraynalı Hemşirenin Eşiyle İlk Dansı

Lviv'de bir hastanede evlenen, her ikisi de 23 yaşında olan Oksana Balandina ve Viktor Vasyliv, ilk danslarını gözyaşları içerisinde yaptı. Çift, 27 Mart günü, Luhanks bölgesindeki Lysychansk'ta evlerine doğru yürürken Oksana patlamamış bir mayına bastı

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