Haberler

Bacak Alçıda Olmasına Rağmen Motosiklet Yangınını Söndürmeye Çalıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeyken yanan motosikletin alevlerini söndürmeye çalışan Halil A., bacağı alçıda olmasına rağmen cesaret gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, seyir halindeyken yanan motosikleti gören Halil A., bacağı alçıda olmasına rağmen yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesinde saat 20.00 sıralarında, Demirtaş mevkiisine seyir halinde olan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, motosikletin yandığını gören Halil A., bacağı alçıda olmasına rağmen yolcu koltuğunda olduğu araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaşlı Ndidi milli takımda sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti

Süper Lig devinin yıldızı sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.