Bacağındaki Alçıya Rağmen Motosiklet Yangınını Söndürmeye Çalıştı

Bursa'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosikletin alevlerini, bacağı alçıda olan Halil A. yangın söndürme tüpü ile söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Osmangazi ilçesinde saat 20.00 sıralarında, Demirtaş mevkiisine seyir halinde olan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, motosikletin yandığını gören Halil A., bacağı alçıda olmasına rağmen yolcu koltuğunda olduğu araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

