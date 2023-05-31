Bacağı kırık halde bulunan 3 günlük yavru karaca tedaviye alındı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde bulunan yeni doğmuş ve bir bacağı kırık yavru karaca, tedaviye alındı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde bulunan yeni doğmuş ve bir bacağı kırık yavru karaca, tedaviye alındı.

Fatsa ilçesi Çaldum Mahallesi'nde, çiftçi Halil Usta, bahçede tırpan motoruyla yabani ot temizliği yaparken yerde yatan yavru karacayı fark etti. İhbar üzerine bölgeye Fatsa Belediyesi hayvan ambulansı gönderildi. Üç gün önce doğduğu belirlenen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.