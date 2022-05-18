Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2) - Haberler

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Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)

SÜRÜCÜYE PARA CEZASIBartın'ın Amasra ilçesinde, otelin önünde yatan engelli köpeğin üzerinden geçen kargo firması aracının sürücüsü U.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 2 bin 43 lira ceza kesildi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Bartın'ın Amasra ilçesinde, otelin önünde yatan engelli köpeğin üzerinden geçen kargo firması aracının sürücüsü U.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 2 bin 43 lira ceza kesildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Para Cezası, Engelli, Bartın, Amasra, Güncel, Haberler

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