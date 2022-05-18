Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2) - Haberler

Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)
Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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SÜRÜCÜYE PARA CEZASIBartın'ın Amasra ilçesinde, otelin önünde yatan engelli köpeğin üzerinden geçen kargo firması aracının sürücüsü U.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 2 bin 43 lira ceza kesildi.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Bartın'ın Amasra ilçesinde, otelin önünde yatan engelli köpeğin üzerinden geçen kargo firması aracının sürücüsü U.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 2 bin 43 lira ceza kesildi.
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel