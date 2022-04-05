BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK

ERZURUM'da Ayşe Aslan bir süre önce satın aldığı müstakil evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılmasını istedi. Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Kurulu'ndan görüş olan veterinerleriyle durumu inceleyen Yakutiye Belediyesi, leyleklerin çiftleşme dönemine girmesi nedeniyle, yuvanın yerinin göç dönemleri olan ekim ayından sonra değiştirilmesine karar verdi. Bu arada, harap durumda olan tandır bacasının, yuvanın güvenliği için güçlendirileceği bildirildi.

Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Ortuzu Mahallesi'nde iki çocuğu ile yaşayan Ayşe Aslan, yıllardır kullanılmayan müstakil bir evi satın aldı. Aslan, evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılması için Yakutiye Belediyesi'nden yardım istedi. Aslan'ın evine giden ekipler, vinç ve dron ile yuvanın içine baktıklarında yumurta olmadığını gördü. Yuvanın taşınıp, taşınmayacağı için Milli Parklar ve yaban Hayatı Koruma Kurulu ile görüşüldü. Alınan karar üzerine leylekler, göç edene kadar yuvalarının taşınamayacağına hatta sağlamlaştırılmasına karar verildi.

Eşi bir süre önce vefat eden iki çocuk annesi Ayşe Aslan'ın evi geçen yıl satın aldığını, kışın Erzurum'da yazın da bu evde yaşayacağını söyleyen komşularından Mehmet Çobanoğlu, "Leylekler 20 yıldır köyümüze yuva yaparlar. Birkaç yıldır boş olan bu evin tandır damına yuva yaptılar. Ama Ayşe Aslan burayı satın aldı. Mecbur tandır evini kullanacak. Bu nedenle yuvanın naklini istedi. Belediye ekipleri de gelip kontrol etti. Sanırım taşınmayacak" diye konuştu.

YUVANIN YERİ EKİMDE DEĞİŞECEK

Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Resul Dağdelen de şunları söyledi:

"Burası Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü Mahallesi. Bu evi satın alan vatandaşın tadilat yapmak istiyor. Bizi arayarak leylek yuvası olduğunu söyledi. Leylek yuvasının kaldırılması talebinde bulundu. Biz de, Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma kurulu ile görüştük. Veteriner arkadaşlar yuvayı kontrol ettiler. Yuvada leylek olduğunu söylediler. Biz de bugün gelerek yuvada incelemede bulunduk. Veteriner arkadaşımız şu an yuvaya müdahale edemeyeceğimizi, hayvanın çiftleşme dönemine girdiğini, ancak ekim ayında yuvayı terk ettikten sonra, göç ettiklerinde yuvanın yerini değiştirebileceğimizi söylediler. Ev sahibi tandırı kullanmak istiyor. Orada leylek yuvası bulunduğu için herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar. Veteriner arkadaşlarla ortak görüş doğrultusunda ekim ayında yuvanın yerini değiştireceğiz. Şu anda da yuvadan dolayı tandır bacası biraz eğilmiş, yuvanın ağırlığını sanırım kaldıramıyor. Biz de bunu sağlamlaştırmak adına çalışmalar yapacağız. Yuvayı ekim ayına kadar güvenlik altına alacağız. Daha sonra yuvanın yerinin değiştirilmesi konusunda müdahale edeceğiz."