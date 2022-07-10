Bacada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Hakkari'de bir evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Hakkari'de bir evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Gazi Mahallesi'nde kedi yavrusunun bir evin bacasına mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Hakkari Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine mahalleye giderek sesin geldiği noktayı tespit eden ekipler, bacanın duvarında delik açarak kediyi kurtardı. Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. AA / Güncel İtfaiye Hakkari kedi Güncel Haberler

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