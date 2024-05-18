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Babasının tabancasıyla oynayan çocuk, ablasının ölümüne neden oldu

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, babasının tabancasıyla oynarken ablasının ölümüne neden oldu. Olay sonrası çocuk jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, ablasının ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kepekler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı.

Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye (17) isabet etti.

Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.Y'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Şanlıurfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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