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Babasının tabancasıyla oynarken vurduğu kardeşi öldü

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Babasının tabancasıyla oynarken vurduğu kardeşi öldü

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, babasına ait tabanca ile oynayan T.A. (17), kazara kardeşi Emirhan A.'yı (15) başından vurarak öldürdü.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, babasına ait tabanca ile oynayan T.A. (17), kazara kardeşi Emirhan A.'yı (15) başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ile Emirhan A. kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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