Babasının soy ismi yerine annesinin soy ismini kullanacak

İZMİR'de yaşayan Özlem Keskin, 2019 yılında boşandığı Efe Yelmen'den olan 12 yaşındaki kızları B.A.Y.'nin soy isminin kendi soy ismi olan 'Keskin' olarak değiştirilmesi için açtığı dava sonuçlandı.

İZMİR'de yaşayan Özlem Keskin, 2019 yılında boşandığı Efe Yelmen'den olan 12 yaşındaki kızları B.A.Y.'nin soy isminin kendi soy ismi olan 'Keskin' olarak değiştirilmesi için açtığı dava sonuçlandı. Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında B.A., 'Yelmen' soy ismi yerine 'Keskin' soy ismini kullanacak.

Özlem Keskin, İzmir Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Efe Yelmen'den 26 Mart 2019 tarihinde boşandı. O dönem 9 yaşında olan kızları B.A.Y.'nin velayeti de annesine verildi. Bir süre sonra Özlem Keskin, avukatı Efe Demirciefe aracılığıyla geçen 15 Kasım'da Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak, çocuğun bakımını kendisinin üstlendiğini, çocuğuyla soy isminin farklı olması nedeniyle B.A.'nın eğitim hayatında ve sosyal çevresinde problemler yaşadığını, arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu, çocuğunun bu nedenlerle okula gitmek istemediğini sık sık kendisine söylediğini belirtip, soy isminin değiştirilmesini istedi.

Dosyayı inceleyen Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi, 12 Aralık'ta verdiği kararla B.A.'nın soy isminin değiştirilmesine, karara dair istinaf yolunun açık olduğuna, kesinleştiğinde ise kararın bir suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine dair karar verdi.