Babasının Silahından Çıkan Kurşunlar İki Hayatı Söndürdü

ESKİŞEHİR'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) sokak ortasında tabanca ile öldüren Osman Nuri Keskin (60), ilk duruşmada, "12 Haziran'da konuşmak için Eskişehir'e geldim, yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim" dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Ata Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada Adana'dan gelen ve sokakta beklediği Merve Karabaş'ın babası Osman Nuri Keskin kızı ile tartıştı. Osman Nuri Keskin ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş'a ateş etti. Otomobildeki torunu Ata Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Osman Nuri Keskin, torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü. Gözaltına alınan Osman Nuri Keskin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Nuri Keskin hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

'SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına; evli ve 2 çocuk babası Osman Nuri Keskin, öldürdüğü kızı Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ile yakınları katıldı. Sanık Keskin, pişman olduğunu belirterek, "Olaydan dolayı pişmanım, söyleyecek bir şeyim yoktur. Ben yaklaşık 10 yıldır kızım ile görüşmem, aramızda bir kırgınlık dargınlık oldu. Devamlı yurt dışında çalıştığım için böyle bir dargınlık oldu. 16 Mayıs'ta hanımla görüşmek için Eskişehir'e geldim, yanımda silah yoktu, 12 Haziran'da konuşmak için yine Eskişehir'e geldim, yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim. Kaçarken çocuğa ateş etmedim, onu görmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.