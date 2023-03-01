Babasının otomobiline ateş açıldı, 9 yaşındaki Enes Tayyip öldü (2)

ENES'İN KATİL ZANLISI TUTUKLANDISamsun'da aralarında husumet bulunan kişinin park halindeki otomobiline açtığı ateş sonucu araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren ve olaydan sonra jandarmaya teslim olan M.T. ile gözaltına alınan İ.A., Y.A. ve E.A.

ENES'İN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Samsun'da aralarında husumet bulunan kişinin park halindeki otomobiline açtığı ateş sonucu araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren ve olaydan sonra jandarmaya teslim olan M.T. ile gözaltına alınan İ.A., Y.A. ve E.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., Y.A. ve E.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklandı.