Babasının otomobiline ateş açıldı, 9 yaşındaki Enes Tayyip öldü

SAMSUN'da, babasının otomobiline husumetlisi M.T.'nin ateş etmesiyle başından vurulan Enes Tayyip Oflaz (9), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çarşamba ilçesi Arım Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., aralarında husumet olan kişinin park halindeki otomobiline tabancayla ateş açtı. Bu sırada, babası ve yakınları ile otomobilde bulunan Enes Tayyip Oflaz, başından vurulup ağır yaralandı. Kurşunların isabet ettiği otomobil ile yakınlarının Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Enes Tayyip Oflaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.T. jandarmaya giderek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.