Babasının otomobilinde emniyet kemeri denetimi yaptı

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Buldu (35), bayram tatiline gelen babası Mustafa Buldu'nun (60) otombilini durdurup denetim yaptı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca ve Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Suveren uygulama noktasında emniyet kemeri denetimine katıldı. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla yapılan uygulamada sürücüleri, emniyet kemeri konusunda uyaran Vali Sarıibrahim, çocuklara kırmızı düdük vererek anne ve babalarını araç sürerken hız yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi.

Denetimler sırasında jandarma, Doğubayazıt'tan Iğdır'a gelen bir otomobilde ön koltukta annesinin kucağında oturan bir kız çocuğunu, aracın arka koltuğuna aldı. Ekipler trafikte vatandaşlara, "Çocuklar arkada oturmalı ve çocuk koltuğuna konularak kemer takmalıdır. Ön koltukta kemer takmadan oturmak tehlikelidir" uyarısında bulundu.