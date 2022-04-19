Babasının okula götürdüğü Esmanur kayboldu (3) - Haberler

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Babasının okula götürdüğü Esmanur kayboldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
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Babasının okula götürdüğü Esmanur kayboldu (3)

PARKTA ÇOCUKLARLA OYNAMIŞÇocuk Şube Müdürlüğü'nde gerekli işlemleri tamamlanan Esmanur Güney, baba Müslüm Güney'e teslim edildi.

PARKTA ÇOCUKLARLA OYNAMIŞ

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde gerekli işlemleri tamamlanan Esmanur Güney, baba Müslüm Güney'e teslim edildi. Kızını kucağına alarak evine gitmek üzere yola çıkan Müslüm Güney, çok mutlu olduklarını söyledi. Baba Güney, kızının bulunmasına yardım eden polis ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Esmanur Güney, canının sıkıldığını ve tek başına okuldan çıkarak yürüdüğünü söylediği öğrenildi. Küçük kız, parkta bir grup çocukla oyun oynadığını, sokak köpeklerini sevdiğini tek başına otururken polislerin kendisini bulduğunu ifadesinde anlattı.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

Müslüm, Çocuk, Baba, Güncel, Haberler

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