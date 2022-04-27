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Babasının kullandığı traktörün altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Babasının kullandığı traktörün altında can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bağözü Mahallesi'nde saat 17.00 sularında Süleyman K. (52,) evlerinin önünde traktör ile geri manevra yapmak istediği esnada 5 yaşındaki oğlu Yusuf'u görmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay karşısında aile sinir krizleri geçirirken küçük çocuğun cenazesi savcının incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Beril Solmuşgül/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Traktör, Bağözü, Adana, Kozan, Güncel, Haberler

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