Son dakika haberi: BABASININ KULLANDIĞI MİDİBÜSÜN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ EBRAR ÖLDÜ Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice ve Ömer Kıvrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ebrar'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Darıca Bahçelievler Cami'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katılan Ömer Kıvrak güçlükle ayakta durdu. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Ömer Kıvrak, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken, Ebrar'ın küçük bedeninin konulduğu tabut herkesin el atmasıyla omuzlara alınmadan havada taşındı. Ebrar'ın cenazesi Balçık Mezarlığında toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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