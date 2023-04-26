BABASININ GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

MARDİN'de babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Zekiye Ç. (4), hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle Zekiye Ç.'ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.'nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.