Babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Kadir Gezer'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından komşuları tarafından toprağa verildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Kadir Gezer'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından komşuları tarafından toprağa verildi.

Komşular cenazede anneyi görüntülü aradı

Komşuları, bir süre önce evi terk eden anneyi tabutun başından görüntülü aradı. Anne, kendisine tepki gösteren komşulara, Bursa'da olduğu için cenazeye katılamadığını söyledi. Cenaze namazında Kadir Gezer'in mahalle arkadaşı minikler ön safta yer aldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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