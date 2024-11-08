Babasının Cenazesine Giderken Kaza Yapan Şaban Ün Hayatını Kaybetti
Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, babasının cenazesine gitmekte olan Şaban Ün'ün aracı kayaya çarptı, kazada hayatını kaybetti. Cenazesi babasıyla birlikte toprağa verildi.
BABASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ, CENAZELERİ BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa- Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Otomobili kullanan Şaban Ün'ün, Mudanya'da yaşayan babası İbrahim Ün'ün (84) cenazesine katılmak için İsviçre'den geldiği öğrenildi. Kazada ölen Şaban Ün'ün cenazesi bugün, babasıyla birlikte, Yenişehir ilçesinde bulunan Çınarlı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),