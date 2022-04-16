Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, serebral palsi hastası oğlu Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlık nedeniyle alamayıp, su borularından düzenek kuran inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı'nın (48) yardımına gönüllüler yetişti. Konunun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından fiyatı 40 bin liraya yakın aletler, gönüllülerce alındı. Aletlerle yürüme antrenmanı yapan Efe'nin kaslarında ise şimdiden gelişim gözlendi.

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında ikinci çocukları olacağının haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi. Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri, yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

Cihazlar geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Özlem Küçükodabaşı, "Cihazlarımız gönüllüler tarafından alındı. Şu an çok güzel gidiyor. Kısa bir sürede Efe'de gelişimler görmeye başladık. Günlük 1-2 saat yürüme çalışmaları yapıyoruz. Efe'nin duruşu dikleşmeye başladı. Kısa sürede cihazla adım atmaya başladı. Cihaz olmadan yalnız adım atamıyordu şimdi en azından benden bağımsız adım atabiliyor. Bu cihazları 2 yıl rahatlıkla kullanabilir" dedi.