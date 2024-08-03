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Babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen genç kadın kendi firmasını kurdu

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Hatay'ın Payas ilçesinde, lise yıllarında gittiği babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen 33 yaşındaki Damla Macit Çörtük, azmiyle hem işletmenin başına geçti hem de kendi firmasını kurdu. Şu anda üniversite öğrencisi olan Çörtük, tornacılık mesleğine yeni kişiler kazandırmayı hedefliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde, lise yıllarında gittiği babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen 33 yaşındaki Damla Macit Çörtük, azmiyle hem işletmenin başına geçti hem de kendi firmasını kurdu.

Lisede okurken babasının demir torna işine gönül veren Damla Macit Çörtük, boş vakitlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki atölyelerine gitti.

Çörtük, babasından mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra siparişlerin hazırlanmasında görev almaya başladı.

Liseden mezun olup işletmeninin başına geçen ve torna makinesindeki mesaisini artıran Çörtük, demir çelik sektöründe kullanılan ürünleri tasarlamaya başladı.

Şu anda Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Çörtük, geçen yıl da "Damla Makina" adlı kendi firmasını kurdu.

Hem babasının hem de kendi firmasının projelerini takip eden, müşteri ilişkilerini yürüten ve muhasebesini tutan Çörtük, tornacılık mesleğine yeni kişiler kazandırmayı hedefliyor.

"Güzel projelere beraber imza attık"

Damla Macit Çörtük, AA muhabirine, tornacılığı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi.

Mesleği babasını izleyerek öğrendiğini belirten Çörtük, şöyle konuştu:

"Babam işe gittikten sonra minibüsle arkasından atölyeye giderdim. Israrımı sürdürünce pes etmeyeceğimi anladı. Sonrasında onun da hoşuna gitti. Benden güç almaya başladı. Baba kız el ele verip 250 metrekarelik atölyenin işlerini büyüttük. Çok güzel projelere beraber imza attık."

Mesleğe yeni kişiler kazandırmayı hedeflediğini dile getiren Çörtük, "Atölyemizdeki bütün tezgahları çok rahat şekilde kullanabiliyorum. Sanayinin her alanında, makinesinde, köşesinde kadınlarımız rahatlıkla çalışabilirler." dedi.

Çörtük, meslekte 15 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Babamdan el aldım ve onun kurduğu düzeni yönetiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Payas Hatay Baba Yaşam Güncel Haberler

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