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Manisa'da Bir Baba Oğul Dramı: Oğul, Babasını Cinsel İstismar İddiasıyla Öldürdü

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Manisa'da yaşanan olayda, Mehmet Emin U., 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla babası Ahmet U.'yu tabancayla öldürdü. Olaydan bir saat sonra polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Emin U., adliyeye sevk edildi.

MANİSA'da, Ahmet U. (62) oğlu Mehmet Emin U. (25) tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan 1 saat sonra tabancasıyla polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Emin U., adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin U'nun ilk ifadesinde babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şehzadeler'de yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin U., saat 10.40'ta Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, babası Ahmet U.'yu 1 saat önce öldürdüğünü söyleyip, ruhsatsız tabancasıyla teslim oldu. Mehmet Emin U.'nun ifadesinden yola çıkan polis, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri arkasında Ahmet U.'nun kanlar içinde cesedini buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde mermi izlerine rastlanan Ahmet U.'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin U.'nun polisteki ilk ifadesinde babasının 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Mehmet Emin U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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