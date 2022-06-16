Babasını öldüren Emirhan için ağırlaştırılmış müebbet talebi

BURSA'da, babası Erkan Şirinel'i (45) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Emirhan Şirinel (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Emirhan Şirinel'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Olay, 18 Mart'ta gece yarısı, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ile duruma karşı çıkan babası Erkan Şirinel tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan Şirinel, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayıp, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Pınar Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyette sorgusunda cinayeti itiraf eden Emirhan Şirinel, tutuklandı.

Emirhan Şirinel'in 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanığın yargılanmasına temmuz ayında başlanacak.